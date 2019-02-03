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Договор о РСМД 6 минут назад
Пушков ответил на немецкий призыв убрать ракеты за Урал
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление двух членов немецкого Бундестага, предложивших России передислоцировать свои комплексы, вооруженные ракетами 9М729, за Урал. Немецкие политики предложили это как способ спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: передислокация Россией этих ракет дальше на восток, по их мнению, сняла бы остроту проблемы.
В то время, как в Германии призывают Россию разместить свои ракеты за Уралом, глава польского МИД приглашает США разместить в Польше, поближе к границам России, ядерные ракеты, отметил Пушков. "Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО", — посетовал сенатор.
В ФРГ призывают Россию разместить свои ракеты за Уралом, а глава МИД Польши зовет США установить ядерные ракеты в Польше — поближе к границам России. Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО. Разумеется, в мирных целях, без мысли о том, чтобы угрожать России.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 февраля 2019 г.
О том, что глава МИД Польши Яцек Чапутович "высказался за размещение в Европе американского ядерного оружия", написал ранее немецкий Spiegel. МИД Польши затем опроверг эту информацию, заявив, что Варшава как раз таки не хотела бы размещать на своей территории американское ядерное оружие.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что 2 февраля Вашингтон начинает процедуру выхода из Договора о РСМД. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит на это решение США зеркально и также приостанавливает свое участие в ДРСМД.
Вашингтон заявлял о подозрениях в отношении российской ракеты 9М729, передает РИА Новости. По словам же главы МИД России Сергея Лаврова, эта ракета была испытана на разрешенную Договором о РСМД дальность, а у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения данного договора самими американцами.
Тем временем министр иностранных дел Германии Хайко Маас в связи с приостановкой участия России и США в Договоре о РСМД вновь выступил за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По словам немецкого министра, мир без Договора о РСМД станет опаснее, передает ТАСС. Москва и Вашингтон, по его словам, должны срочно начать переговоры о продлении Договора о СНВ.
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