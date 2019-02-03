Опубликовано видео с американским ракетным заводом Raytheon

Телеканал RT опубликовал эксклюзивные кадры завода корпорации Raytheon в США, на котором, по информации российского Минобороны, собирают ракеты средней и меньшей дальности, запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В ведомстве утверждают, что к запуску производства Соединённые Штаты начали готовиться задолго до того, как объявили о выходе из договора с Россией о ликвидации такого оружия. Более того, до того, как у Вашингтона появилась идея обвинить в нарушении ДРСМД Россию, передает телеканал "Россия 24".

Накануне Минобороны опубликовало информацию о ВПК Raytheon в городе Тусон, штат Аризона. По данным оборонного ведомства, ещё в 2017 году на нём стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей, а штат за последние два года увеличился на 2 тысячи человек.