После смертельного ДТП с детьми старые автобусы предложили запретить

"Группа ГАЗ" предлагает запретить использование старых автобусов для пассажирских перевозок, об этом сообщает пресс-служба компании. Комментируя возможные причины воскресного ДТП с автобусом в Калужской области, компания отмечает, что транспортные средства такого типа вырабатывают свой ресурс за 10 лет. Затем запас прочности конструкций автобусов снижается в 1,5—2,5 раза, а это в свою очередь увеличивает риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов, самый опасный из которых — отказ тормозной системы. Этих недостатков лишены современные автобусы, которые оснащаются тормозной системой с функциями ABS (антиблокировочная система) и ASR (система, упрощающая управление на мокром дорожном покрытии).

Во многих странах применяется практика эксплуатации пассажирских автобусов не долее 10 лет, а в Европе средний возраст автобусов не превышает шести-семи лет. В России старая техника, предназначенная для пассажирских перевозок, составляет более половины автопарка, а законодательные ограничения по возрасту автобусов отсутствуют вовсе.

ДТП с автобусом, перевозившим 48 человек, включая 33 ребенка, произошло утром в воскресенье под Калугой. Водитель не смог удержать автобус на мокрой дороге, машина скатилась в кювет и перевернулась. В результате погибли семь человек, в том числе четверо детей.

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела: по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") и по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).