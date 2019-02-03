Жозе Моуринью станет почетным гостем матча КХЛ

Португальский специалист Жозе Моуринью получил приглашение от организаторов матча Континентальной хоккейной лиги между омским "Авангардом" и Санкт-петербургским СКА. Футбольный тренер может произвести символическое вбрасывание шайбы в матче в Балашихе.

Информацию не опроверг, но и не подтвердил президент омского хоккейного клуба Максим Сушинский, сообщает РИА Новости. Глава "Авангарда" отметил, что на данный момент имя держится в секрете, а болельщики клуба пытаются угадать имя почетного гостя, готовящегося к стартовому вбрасыванию.

Напомним, что Жозе Моуринью находится в безработном положении после того, как был отправлен в отставку с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед". Впрочем, наставник не остался в обиде не остался – по условиям договора с "Красными дьяволами" португалец получил 17 миллионов евро в качестве компенсации за досрочный разрыв соглашения.