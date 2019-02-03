Политика США напоминает действия конкистадоров

Автор: Дмитрий Киселёв

Десятилетиями США не мытьем, так катаньем ставят у руля на южно-американском континенте лояльных себе политиков. Секретные операции спецслужб, подкуп чиновников, военные перевороты, бунты и революции, покушения на президентов, финансирование оппозиции, экономические санкции -- все средства вмешательства хороши. Главное — искоренить левые настроения у своих южных соседей, ибо именно свободолюбивые левые по традиции против США.

Борьба — с переменным успехом. Так "правый поворот" уже случился в крупнейших государствах региона — в Аргентине и Бразилии. При этом из 26 стран Латинской Америки социализм продолжают строить Куба, Венесуэла и Никарагуа. Кроме того, президент-левоцентрист Табаре Васкес — в Уругвае.

Весной 2017-го в Эквадоре президентом стал социалист, названный родителями в честь Владимира Ленина Ленин Морено. В прошлом году в Мексике на выборах победил от левых президент Лопес Обрадор. И, конечно Боливия во главе с ярким политиком-социалистом Эво Моралисом.

Автор: Станислав Натанзон

Неформальная столица Боливии Ла-Пас. Город в жерле вулкана, бастион индейцев. Сюда, на высоту в 4 тысячи метров, конквистадорам было не так-то просто добраться. Диаспоры венесуэльцев по всей Латинской Америке в эти дни о временах конкистадоров вспоминают особенно часто.

За спиной — Уго Чавес, перед глазами — новости из родной Венесуэлы. Келли Мундараин беспрерывно листает газеты и смотрит репортажи. Она уже 10 лет живет в Боливии, но теперь готова вернуться. В Каракасе остались мать и отец. И Родина в опасности.

"Это все Соединенные Штаты. Любая территория, на которую приходят США, становится пустыней", — уверена Келли.

Говорит о возможном вторжении в Венесуэлу только и спорят в диаспоре. Даже те, кому Мадуро не по душе, не могут поверить, что их страна прогнется под Штатами. "Нас сейчас спасает только Россия и Китай, которые не дают растерзать мою Родину", — считает Келли.

Целители племени аймара — одного из крупнейших в Боливии — идут к резиденции президента Эво Моралеса. Весь обряд — как протест против Соединенных Штатов. Ориентированные на Вашингтон правители Боливии в былые годы истребляли индейскую культуру. И только индеец Моралес вернул ей силу. В Боливии даже стрелки часов на здании парламента теперь идут влево.

Теперь граффити аборигенов расписан весь Ла-Пас. Борьба коренного народа против завоевателей. В роли "конкистадора XXI века — дядюшка Сэм. Ответ ему — красный кулак. Крисбейле Гонсалес — посол Венесуэлы в Боливии — заканчивает очередное полотно. С очередным революционером. "Для латиноамериканских левых Ленин — настоящий герой. Как для Католической Церкви Папа, так для нас Ленин", — говорит Гонсалес.

Впрочем, у католички Крисбейле есть и герои в рясе — святой Оскар Ромеро, убитый в Сальвадоре прямо во время мессы проамериканскими повстанцами. Годы идут — методы не меняются.

"Мы видим демократические режимы, которые США установили в Ираке, Ливии, Афганистане. Но давайте посмотрим и ближе к нам. США на протяжении веков раз за разом опустошали страны Центральной Америки своими вторжениями. Им не нравится правительство — они нападают", — сказал Крисбейле Гонсалес.

И вот в президент Боливии Моралес — в Каракасе. Он встречается с Мадуро. Оставляет запись в Тwitter: "Выражаем ему всю нашу поддержку в борьбе с повстанцами и интервентами".

Пожалуй, вся Латинская Америка, без преувеличения, следит за тем, чем закончится "венесуэльская зима". Богатые природными ресурсами страны региона давно мечтали примерить на себе успех богатых государств Персидского залива. Но вполне возможно, более точными окажутся совсем другие ближневосточные примеры.