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3 февраля 201918:54

Бертенс стала чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге

formulatx.com

В Санкт-Петербурге завершился теннисный турнир серии WTA St. Petersburg Ladies Trophy, призовой фонд которого равняется 823 тысячам долларов. В финальном поединке одиночного женского разряда победу праздновала голландка Кики Бертенс.

В решающей встрече восьмая ракетка мира в двух сетах взяла верх над хорваткой Донной Векич. Поединок завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Соперницы провели на центральном корте "Сибур Арены" 1 час 45 минут.

Для Бертенс эта победа стала восьмой в рамках турниров WTA.

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