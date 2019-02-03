Бертенс стала чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился теннисный турнир серии WTA St. Petersburg Ladies Trophy, призовой фонд которого равняется 823 тысячам долларов. В финальном поединке одиночного женского разряда победу праздновала голландка Кики Бертенс.

В решающей встрече восьмая ракетка мира в двух сетах взяла верх над хорваткой Донной Векич. Поединок завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Соперницы провели на центральном корте "Сибур Арены" 1 час 45 минут.

Для Бертенс эта победа стала восьмой в рамках турниров WTA.