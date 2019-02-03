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Умер Децл 1 час назад

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3 февраля 201919:20 Андрей Сапегин

Внезапная смерть: Децл на здоровье не жаловался

Рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, умер в ночь на воскресенье. Музыканту стало плохо после выступления в Ижевске. Как сообщил его концертный директор, причиной смерти стала остановка сердца. Дэцл считался одним из первооткрывателей российского рэпа, а на его песнях выросло целое поколение. Музыканту было всего 35 лет.

"Кирилла больше нет...". Печальную новость о смерти артиста сообщил рано утром в Facebook его отец Александр Толмацкий. Позже и он, и друзья, и очевидцы, которые были с репером в тот вечер, подтвердили – "Децла" не стало. Ему было 35.

Концертный директор Децла Павел Беленец рассказал: "Кирилл никогда не жаловался на здоровье. Всегда отлично чувствовал, энергично выступал. Такая новость была неожиданностью - в принципе, никогда не было даже предпосылок. Я сначала подумал, что это шутка. Потом позвонил в клуб, и все люди подтвердили, что это факт".

Последний концерт Кирилла Толмацкого — на частной вечеринке в Ижевске. После него — примерно в час ночи — артист скончался. Очевидцы говорят - в гримерке ему стало плохо, сильно побледнел, потерял сознание. Вызвали скорую.

Диджей Александр Галкин вспомнил подробности: "Я до него работал, я его объявлял. Когда он закончил, я его сменил за пультом. Он ушел в гримерку. Планировалось, что он снова вернется к гостям, чтобы фотографироваться. Закончив выступление, я попал в гримерку, увидел, что человеку явно нехорошо. Он без сознания. Сотрудники заведения пытались привести его в чувство. Я встретил скорую, проводили в гримерку. Они начали заниматься реанимацией, попросили всех удалиться".

По предварительным данным — остановка сердца. Свидетели говорят - ни алкоголя, ни тем более запрещенных веществ он не употреблял. Следственный комитет по Удмуртской республике проводит доследственную проверку и выясняет причины смерти.

Очевидец Александр Шапан рассказал: "Человек был в абсолютно отличном настроении. Он был совершенно трезвый. Ни алкоголь, ничего он не пил. Сейчас много всяких провокаций, что было что-то запрещенное. Ничего подобного — мы были с семьями, с родителями люди приходили. Нормальный такой юбилей. Никто не видел никаких наркотиков. Очень не хочется, чтобы плохо говорили об этом парне. Саша, мой товарищ, сказал, что он зашел в гримерку, Кирилл сидел бледный. Вызвали скорую помощь".

В соцсетях — тысячи соболезнований от звезд и поклонников:

"Только проснулся, а тут такая новость... Я до сих пор не верю... Покойся с миром! Ты навсегда в моей памяти"

"Светлая тебе память... Помню твой первый клип "Вечеринка у Децла дома" на MTV"

"Мы выросли на твоих песнях. Помню, как на уроках рисовал логотип "ДЕЦЛ" (ромбик). RIP, всегда в наших сердцах"

"Вырос на твоих треках и всегда уважал тебя. Жаль, не смог познакомиться с тобой, поговорить, хотя бы даже в интернете..."

"Грустно, когда уходят молодые ребята. Он стал вести закрытый образ жизни", — сказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, тоже выразил соболезнования, хотя в последние годы между артистами был конфликт: "Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память".

Кирилл Толмацкий родился в 1983 году в Москве. Дебютный альбом "Децла" "Кто? ты" вышел в двухтысячном и стал одним из самых продаваемых в России — больше миллиона копий. Клипы певца пользовались огромной популярностью. На пике славы "Децл" ушел с большой сцены.

Рэпер Ричард Семашков (Рич) пояснил поступок Толмацкого: "Для меня Дэцл ценен тем, что он выпрыгнул из шоу-бизнеса. У него была слава, были деньги. Ему писали тексты. И в какой-то момент он понял, что все это полный разводняк. И начал делать свою музыку — потерял огромную аудиторию, потерял респект школьников. И это говорит о том, что он настоящий человек".

Музыкант Александр Белоногов уверен: "Я знаю точно, что Кирилл, когда вступал, выкладывался на 100 процентов. Играл ли он ди-джейские сеты, или с группой. С суперформатом или андерграунд. Вот это было важно для артиста, а Кирилл был артистом настоящим".

Он продолжал концертную деятельность, и у него было много планов на жизнь и творчество. У Кирилла Толмацкого остались жена и 13-летний сын.

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