МЧС уточнило данные по жертвам ДТП с детским автобусом

Калужские спасатели привели уточненные данные по количеству погибших в ДТП под Калугой. Ранее сообщалось о семерых погибших, включая четверых детей. Однако сразу после аварии в число погибших детей была включена совершеннолетняя девушка, сопровождавшая группу. Все погибшие уже опознаны, все — женского пола, добавили в МЧС.

Местная администрация обещала оказать помощь родственникам погибших и пострадавших в транспортировке тел и организации похорон. Ранее власти Смоленской области распорядились выплатить семьям погибших компенсацию в размере одного миллиона рублей.

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло под Калугой утром в воскресенье. Автобус, в котором находилось 45 человек, в том числе 31 ребенок, опрокинулся в кювет. Дети ехали в Калугу на танцевальный конкурс. Возбуждены два уголовных дела: по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") и по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Поступило предложение запретить эксплуатацию старых автобусов.