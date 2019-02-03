Из-за "желтых жилетов" Макрон задумался о референдуме

Французский лидер Эммануэль Макрон рассматривает референдум как способ преодоления кризиса в стране, тема планирующегося референдума неизвестна, предположительная дата – 26 мая, день выборов в Европарламент, пишет газета Journal du Dimanche.

Кризис в стране начался с масштабных акций протеста против роста цен на топливо в ноябре 2018 года. Впоследствии "желтые жилеты" начали выказывать недовольство неэффективностью работы институтов госвласти. Протесты сопровождаются погромами, столкновениями с полицией.

10 декабря Макрон рассказал о мерах, предпринятых в стране для разрешения социального и экономического кризисов. Помимо этого, власти Франции предложили провести общенациональные дебаты.