Похищен ястреб Майло, охранявший Хитроу

Из лондонского аэропорта Хитроу пропал ястреб по кличке Майло, который охранял воздушную гавань от других птиц. Как выяснилось, его похитили.

По информации британской газеты The Sun, кража случилась еще 29 января. Хозяйка ястреба сообщила, что она с Майло в машине приехала в аэропорт и на некоторое время отошла, чтобы зарегистрироваться в отеле. Когда же она вернулась, птицы в автомобиле уже не было.

Как выяснилось позже, инцидент засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как машина с тремя мужчинами внутри подъехала к автомобилю, в котором находился ястреб. Злоумышленники разбили стекло и вытащили птицу. Майло обеспокоенно махал крыльями.

Хозяйка очень обеспокоена ее состоянием: она заявила, что ястреб не станет брать еду у чужих людей. Она попросила вернуть Майло, пока не стало "слишком поздно". За возвращение ястреба хозяйка посулила вознаграждение в тысячу фунтов стерлингов. Полиция начала расследование происшествия.