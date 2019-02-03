"МанЮнайтед" продлил беспроигрышную серию до десяти игр, обыграв "Лестер"

В английской премьер-лиге по футболу продолжается программа 25 тура. В одном из поединков воскресенья "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Лестер Сити". Поединок завершился с минимальным счетом 1:0 в пользу "красных дьяволов".

Автором единственного гола в составе "Юнайтед" стал англичанин Маркус Рэшфорд. Его партнер по команде Поль Погба на 9 минуте встречи сделал заброс на нападающего, чем отрезал всю линию обороны "лис", и Рэшфорду оставалось лишь расстрелять ворота Каспера Шмейхеля.

Благодаря победе над "Лестером" подопечные Уле-Гуннара Сульшера продолжили свою беспроигрышную серию, которая началась после того, как команду возглавил норвежский специалист. Теперь их серия составляет 10 матчей, из которых 9 побед и 1 ничья.

"МЮ" набрал 48 очков и поднялся на пятую строчку чемпионата Англии, обойдя лондонский "Арсенал". Однако "канониры" не сыграли свой матч 25 тура: позже им предстоит встретиться с "Манчестер Сити", ведущему погоню за лидером таблицы – "Ливерпулем".