Порошенко заявил, что Украина не должна останавливаться на полпути в ЕС и НАТО

В воскресенье президент Украины Петр Порошенко подал пакет документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на мартовских президентских выборах. После визита в ЦИК Порошенко заявил прессе о необходимости продолжить усилия по вступлению Украины в ЕС и НАТО, пишет РИА Новости.

"Очень важно, чтобы те жертвы и усилия, которые прилагал украинский народ, их не потратили зря. Чтобы мы не остановились на полпути", — заявил Порошенко.

Порошенко отметил, что в последние годы на долю Украины выпало много испытаний. Предстоящие выборы добавят украинцам "ответственности за судьбу страны".

Как сообщили в ЦИК Украины, на 18.45 по московскому времени получены документы от 83 претендентов. Их них комиссия зарегистрировали кандидатами 28 человек.

В воскресенье ЦИК завешает прием документов, а 8 февраля объявит окончательное число кандидатов в президенты Украины.