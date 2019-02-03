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Договор о РСМД 6 минут назад

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3 февраля 201920:12 Дмитрий Киселёв

Путин - о размещении оружия: мы первыми не начинаем

Михаил Метцель/ТАСС

2 февраля президент Путин пригласил в Кремль министра иностранных дел Лаврова и министра обороны Шойгу. На встрече было принято принципиальное решение больше не беспокоить американцев российскими инициативами по ограничению вооружений и быть готовыми к быстрому размещению на земле, в европейской части России, ракет "Калибр", а также гиперзвукового оружия средней и меньшей дальности. Все — в ответ на объявленный выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Началась эта важнейшая встреча с подробных докладов двух министров президенту России.

"Пожалуйста, я попрошу министра иностранных дел изложить ситуацию, которая складывается с Договором о ракетах средней и меньшей дальности и вообще по так называемому "разоруженческому досье". Что у нас происходит в сфере ограничения наступательных вооружений?" – спросил Путин Сергея Лаврова.

"Уважаемый Владимир Владимирович, по Договору о ракетах средней и меньшей дальности наши американские коллеги — а договор, как вы знаете, действует с 1988 года — этот бессрочный договор Соединенные Штаты начали нарушать с 1999 года, когда стали испытывать боевые беспилотные летательные аппараты, которые по характеристикам совпадают с запрещенными Договором крылатыми ракетами наземного базирования. В последствии они стали использовать баллистические ракеты-мишени для испытания своей системы противоракетной обороны, а с 2014 года — размещать в Европе пусковые установки — для опять же позиционных районов противоракетной обороны — Mk 41, которые абсолютно пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности "Томагавк", — заявил глава российского МИД. — Это прямое нарушение договора. Сейчас такие установки уже развернуты в Румынии и готовятся к развертыванию в Польше, а также в Японии"

Далее Сергей Лавров упомянул начало производства в США ядерных боеприпасов малой мощности для ракет средней дальности. В добавление к выходу США из ДРСМД он назвал еще четыре договора, которыми Америка пренебрегла и пренебрегает.

Выход в 2002 году из Договора о противоракетной обороне. Когда мы предложили США создать совместную ПРО, то они отказались. А в 2013-м вообще заявили о прекращении диалога по ПРО.

Игнорируют США и Договор о нераспространении ядерного оружия. Пентагон отрабатывает в Европе с пятью государствами НАТО навыки по применению атомных боеприпасов.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний США просто-напросто отказались ратифицировать, хотя Барак Обама обещал это сделать еще до своей победы на президентских выборах. Не сделал. А Трамп и подавно.

И, наконец, Договор о стратегических наступательных вооружениях тоже находится под угрозой, поскольку США выводят из зачета 56 пусковых установок на подводных лодках для запуска межконтинентальных ракет "Трайдент", а в добавление еще и 41 тяжелый бомбардировщик из-за того, что якобы переоборудуют их все на неядерные боеприпасы. Проверить это все невозможно. Предлагают поверить на слово, безо всяких инспекций.

Заслушав Лаврова и поблагодарив, Путин обратился к Шойгу: "Сергей Кужугетович, как Министерство обороны оценивает сложившуюся ситуацию? И какие у вас предложения в этой связи?"

"Для нас очевидно, что помимо открытого НИР по производству ракет средней и меньшей дальности мы наблюдаем уже не первый год реальное воплощение всех этих нарушений позиций договора. Проще говоря, Соединенные Штаты приступили к изготовлению этих ракет. В связи с этим у нас предложения по ответным мерам, заключающиеся в следующем. Первое. Это открытие НИР и ОКР по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте. Второе. Это открытие также НИР, переходящей в опытно-конструкторскую работу, по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности. Просим поддержать наше предложение", — сказал Шойгу.

Итак, два конкретных предложения от Шойгу прозвучали. По "Калибрам" и гиперзвуку, в чем у России мировой приоритет. Путин согласился и сформулировал окончательную позицию России.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое. Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления — создания гиперзвуковой, гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", — подчеркнул президент.

Но тут Путин сделал одну и очень важную оговорку: "Вместе с тем хочу обратить внимание на то, что мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений". Это вопрос для президента принципиальный. Советской ошибки Путин уж точно не хочет повторять. Поэтому просьба к Шойгу остаться в рамках имеющегося бюджета, просто изменив его внутренние пропорции.

"В этой связи у меня к вам еще одна просьба. Мы регулярно проводим совещания по исполнению гособоронзаказа в Сочи, каждые полгода, с участием наших военачальников, командующих видами и родами Вооруженных сил и с участием представителей промышленности. Предлагаю, начиная с этого года, изменить несколько формат нашей работы. Я хочу посмотреть, как идет работа по постановке на боевое дежурство наших новых комплексов: "Кинжал" — гиперзвуковой ракеты на воздушном носителе, "Пересвет" — боевого лазерного оружия, он тоже уже поступил в войска, "Авангарда", конечные испытания которого мы закончили Уже идет производство на предприятиях. Я хочу посмотреть, как идут работа по производству "Сармата" и подготовка к его постановке на боевое дежурство. Вы доложили мне о завершении ключевого этапа испытаний подводного беспилотного многоцелевого и стратегической дальности подводного боевого оружия "Посейдон". Надо посмотреть, как идет работа здесь", — сказал глава государства.

То есть если раньше Путин собирал военных и производственников за столом совещаний в Сочи, то с этого года президент навестит военных по месту службы и проинспектирует оборонные цеха. Отдельно Путин попросил доложить о нашем противодействии в случае размещения кем-либо оружия в космосе.

Поскольку выход США из ДРСМД и вообще нежелание вести хоть какие-то переговоры по разоруженческой тематике — факт, Путин выдал приглашенным министрам такую инструкцию: "Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере остаются на столе, двери для переговоров открыты. Вместе с тем прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике и для нас, и для наших партнеров, и для всего мира".

И последнее, но не последнее по важности. Мы первыми не начинаем. "Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства", — заявил Владимир Путин.

Текст: "Вести недели"

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