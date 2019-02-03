Киселёв рассказал, почему люди одиноки
Росстат сообщил, что численность населения России впервые за десять лет уменьшилась. Обострение демографических проблем было предсказано еще в прошлогоднем Послании Путина, и у нынешнего спада есть объективные причины — наслоившиеся друг на друга два демографических провала как результат Великой Отечественной и распада СССР. Государство в ответ поддерживает семью и поощряет рождаемость. Но проблема демографии ведь начинается еще до семьи.
Многие мечтают ее создать, да не могут найти себе пару. В России почти треть людей ведут хозяйство в одиночку. И уж точно не все этим довольны. Человек ведь — существо социальное, и для каждого из нас нет ничего дороже, когда есть поддержка близкого, любимого человека, который может вдохновлять, утешать или просто обнять. Или кого вы можете вдохновлять, утешать или тоже просто обнять. Я уже не говорю о продлении рода и счастье родительства.
Но опять же прежде надо познакомиться. Раньше в деревнях хоть были свахи, а сейчас их практически нет. В столицах юных особ из высшего общества представляли свету на балах. Сейчас нет и такого. Старая культура знакомств утрачена. А новая — поиск половинки в Сети — оказывается, не очень продуктивна для старта долгих отношений, что подтверждают и опросы общественного мнения в разных странах мира.
Не буду забивать вам голову лишними цифрами. Это так. Как времяпрепровождение и развлечение в Интернете — да. Как поиск мимолетных приключений — тоже да. Как способ создать семью – нет.
В конце концов на сайте знакомств, по фото и даже по краткой переписке перед свиданием дама никогда не поймет, как он пахнет, а это важно, какие у него манеры, что у него на самом деле с головой, как он шутит, как будет с вами обращаться, что у него с руками и вообще какой у него характер. Все ведь там представляются легкими и веселыми. А когда люди реально встречаются, то потом чаще всего остается впечатление, что и время не стоило тратить, — еще один выброшенный вечер.
Культура знакомства и в конечном счете выбора пары древняя как мир. Но где? Еще до нашей эры древнеримский Овидий в своей бессмертной "Науке любви" создал целое поэтическое наставление, в том числе и по знакомству. Здесь есть советы как мужчинам, так и женщинам. К слову, тогда в Древнем Риме эти, как сейчас сказали бы, лайфхаки считались столь откровенными, что император Август отправил Овидия в далекую ссылку на Черное море, где поэт и сгинул.
Мужчинам Овидий советует посещать зрелища, например, конные соревнования.
Здесь не придется тебе разговаривать знаками пальцев
И не придется ловить тайные взгляды в ответ.
Здесь ты хоть рядом садись, и никто тебе слова не скажет,
Здесь ты хоть боком прижмись — не удивится никто.
Как хорошо, что сиденья узки, что нельзя не тесниться,
Что дозволяет закон трогать красавиц, теснясь!
По нынешним временам прямо харассмент. И попробуй напиши такое в любой американской газете: "Трогать красавиц, теснясь!" Феминистки сотрут в порошок. Превратят в Вайнштейна.
А вот тот же древнеримский поэт Овидий — для женщин.
Всюду старайся бывать, где есть, кому приглянуться,
Не позабудь ничего, чтобы пленительной быть.
Случай — великое дело: держи наготове приманку,
И на незримый крючок клюнет, где вовсе не ждешь.
Все правильно. Но вот самое главное в начальной строке: "Всюду старайся бывать, где есть кому приглянуться". То есть бывай там, где тебе интересно самой или самому, и как раз там встретишь человека, схожего с тобой по интересам.
Итак, первый важнейший момент. По Овидию, бывай лично, не ленись. Это может быть школа танцев, кружок хорового пения, любой спорт, включая фитнес и альпинизм, или воскресный выезд на велосипедную прогулку. А еще волонтерство, экологическая акция по очистке леса или любая созидательная общественная активность. Совместное дело всегда проявляет человека и сближает людей.
Второе: вообще изможденным социальными сетями полезно прочесть всю книжку Овидия "Наука любви". Поэма написана более двух тысяч лет назад, до рождества Христова. Полезна и сегодня. Овидий – кстати — любимый поэт Александра Сергеевича Пушкина: "Я сердцем следовал, Овидий, за тобою!"
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