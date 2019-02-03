Кораблекрушение в районе Багам: не менее 16 погибших

Возле острова Абако (Багамские острова) затонула моторная лодка с мигрантами, направлявшимися в Америку, погибли люди.

Сообщается, что это минимум 16 человек, все они граждане Гаити. 15 человек береговой охране удалось спасти, их отправили в больницы, передает ТАСС.

Гаити с населением более 10 миллионов человек – самое бедное государство Западного полушария.