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Политическая нестабильность в Венесуэле 16 минут назад

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3 февраля 201920:31

Мадуро заявил, что он как Иисус

EPA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил себя с Иисусом Христом. "Я рабочий, как Иисус, Христос-Спаситель, глубокий христианин — от сердца христианина к нашему Богу", — сказал он в воскресенье, выступая перед военнослужащими в ходе подготовки к масштабным военным учениям, которые стартуют на следующей неделе.

Президент призвал военных быть готовыми отразить нависшую над страной угрозу. "Вы солдаты родины — максимальная гарантия единства и венесуэльского суверенитета", — заявил Мадуро, слова которого приводит РИА Новости.

Он заверил, что Венесуэла и дальше готова делать все возможное своего суверенитета. "Они хотят ослабить Венесуэлу. Они говорят, что в Венесуэле будет гражданская война. Не будет ни интервенции, ни гражданской войны — будет мир в Венесуэле", — подчеркнул Мадуро.

Гражданско-военные учения в стране пройдут 10-15 февраля. Как заявил ранее венесуэльский лидер, они станут самыми крупными и важными из всех, что проводились в стране за 200 лет.

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