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3 февраля 201922:19 Николай Васильев

Патриарх Кирилл: чем больше епархий, тем мы ближе к народу

31 января в Государственном Кремлевском дворце прошли торжества по случаю 10-летия Поместного Собора Русской Православной Церкви и интронизации — вступления в должность — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Поздравляя Предстоятеля, Президент России отметил особую роль в деле общественного служения.

За испытаниями новейшей крылатой ракеты и работой экипажа корвета "Стойкий" отец Софроний не просто наблюдает — изучает принципы работы современного корабля в каждой детали. Чтобы каждый матрос или адмирал, солдат или генерал в любой воинской части мог в свободное от боевого дежурства время обратиться к священнику, — инициатива Патриарха Кирилла.

"Вместе с моряками делим и трудности, и невзгоды, и качку эту, и все с этим связанное", — говорит отец Софроний.

Что такое качка, Предстоятель Русской Церкви прекрасно знает и сам. За десять лет — 400 с лишним поездок на кораблях, поездах и самолетах. География паломничества — вся Россия и еще 27 стран. Побывал даже в Антарктиде.

И, конечно, церковная дипломатия: Святейший Кирилл — первый русский Патриарх, кто встретился с Папой Римским. Исторический саммит состоялся в феврале 2016-го на Кубе.

Русская Православная Церковь сегодня — это половина всех православных в мире: 150 миллионов верующих в 77 странах. В основном, конечно, в пределах исторической Руси.

Вот с 10-летием служения Патриарха поздравляет Предстоятель Украинской Церкви митрополит Онуфрий. В храме Христа Спасителя вместе со Святейшим Кириллом и блаженнейшим Онуфрием — Патриарх Антиохийский Иоанн, Патриарх Сербский Ириней, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, Предстоятель Православной Церкви в Америке Тихон, посланники Александрийской, Грузинской, Болгарской, Польской, Румынской Церквей и, конечно, все управляющие епархиями самой Русской Церкви: сейчас их 309, на 150 больше, чем 10 лет назад.

Северо-восток Тверской области — типичная глубинка: в стороне от больших дорог и мощных мегаполисов. Здесь в 2011 году учредили одну из новых епархий Русской Церкви — Бежецкую. Теперь городок Бежецк XII века вновь становится новым духовным и культурным центром.

Новой Бежецкой воскресной школе, а это ведь исключительно дополнительные занятия, по желанию самих детей и их родителей, позавидуют многие районные гимназии.

В Бежецкую епархию поехали и паломники: увидеть восстановленную Коронационную часовню, освященную когда-то самим Иоанном Кронштадтским, или храм Спаса Нерукотворного, дом-музей семьи Гумилевых в селе Градницы, даже об этой лестнице есть стихи у самой Анны Ахматовой.

И пока некогда величественный Троицкий собор, где венчались родители Николая Гумилева, ждет очереди на реставрацию, епархия решила построить для любителей поэзии небольшой храм рядом.

"Чем больше у нас епархий, тем больше епископата, тем ближе будет епископат к реальной жизни и к народу", — отметил Патриарх Кирилл.

Насколько близок к верующим сам Предстоятель, лучше других знает Мила Щелокова. После встречи с Патриархом ее жизнь очень круто изменилась. Пять лет назад Мила жила в детском доме. И вдруг — рождественская елка в Кремле.

"Я очень сильно волновалась и боялась, особенно ничего не понимала, что происходит со мной. Я просто понимала, что со мной рядом Патриарх, он меня успокаивает", — вспоминает Мила.

Патриарх призвал верующих найти для Милы семью. И всего через полгода они снова встретились в Псковской области: патриарх, Мила и ее новые родители Игорь и Ольга.

Сестры милосердия за 10 лет из экзотики и исключения стали, скорее правилом. Без них сейчас невозможно представить, например, паллиативные отделения больниц — здесь оказывают помощь пациентам, которых называют безнадежными. Но в этом и суть милосердия: надеяться, верить и бескорыстно помогать.

Православные добровольцы по всей стране помогают тяжелым больным, организуют пункты питания и обогрева бездомных. Монастыри создают приюты для одиноких матерей. И пока мамы, например, ищут работу, за детьми присматривают священники.

Отдельное направление — реабилитация людей, оказавшихся во власти различных зависимостей. Кроме медицинской помощи бывшим алкоголикам или наркоманам дают профессиональные навыки.

Социальное служение Русской Православной Церкви — ежедневная забота и работа Предстоятеля. Постоянно интересуясь жизнью храмов и монастырей, древних и новых, Патриарх напоминает священникам об их и своем главном предназначении.

"Главная задача Церкви заключается в том, чтобы человек сохранял свою целостность, был сильным, способным преодолевать те проблемы, с которыми он сталкивается", — отметил глава РПЦ.

От Филиппин и Кореи до Южной Америки и Канады – с учетом разницы часовых поясов круглосуточно на Земле продолжается литургия Русской Церкви, а значит, и молитвы о ее Предстоятеле.

Текст: "Вести недели"

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