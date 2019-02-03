Эрдоган собирается встретиться с Путиным 14-го

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным 14 февраля в Сочи.

Предыдущая встреча лидеров двух стран состоялась 23 января в Москве. На ней обсуждались, в частности, вопросы политического урегулирования сирийского кризиса посредством астанинского процесса. Его участниками являются Россия, Турция и Иран, напоминает "Интерфакс".

Ранее на этой неделе глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу проинформировал, что 14 февраля в Сочи пройдет саммит астанинской тройки. Президенты РФ, Турции и Ирана, как ожидается, обсудят ситуацию в сирийской зоне деэскалации в Идлибе и вывод американских войск из Сирии. Предыдущий саммит лидеров трех государств прошел в сентябре прошлого года в Тегеране.

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подтвердил, что 14 февраля в Сочи состоится трехсторонний саммит с участием России, Турции и Ирана.