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3 февраля 201922:50 Александр Рогаткин

Латвии мерещится повторение донбасского сценария

Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил на три месяца ретрансляцию программ телеканала "Россия РТР" на территории страны.

В тот день вся полиция Лиепаи стояла на ушах. Такого в маленьком латвийском городке еще не было. Ученики четырех школ объявили о драке стенка на стенку. Встречаться должны были в южном форту Лиепайской крепости, на так называемой пещанке.

Правоохранительные органы сработали на опережение: пока подростки собирались со всего города, полиция машинами перекрыла подходы к форту. Драка не состоялось. Самых активных задержали. Но для педагогов Латвии прозвучал серьезный звонок.

Идем в популярный рижский клуб, где любят собираться местные нацисты. Татуированные фашистской свастикой парни уже пьяные в стельку. Судя по наколкам, у нациста Рихарда богатое скинхедовское прошлое. Но говорит, что национальный мотив в драке школьников искать не стоит. "Там была война между районами", — уверяет он.

"К сожалению, дерутся русские и латышские школьники. Это ужасно", — сказал Яков Плинер, политик, педагог.

Депутат латвийского Сейма трех созывов и руководитель частной школы Яков Плинер убежден, что национальная политика заводит страну в тупик. Идет постоянное давление на русские учебные заведения, а дети воспринимают это по-своему. "Это насильственное олатышивание, насильственная ассимиляция", — уверен он.

За соблюдением закона о языке в Латвии строго следит Департамент языкового контроля. Здесь его называют "языковой полицией".

"Мы контролируем установленное законом о госязыке требование: говорящий по-латышски посетитель во время обслуживания получает информацию на государственном языке. Зачастую так не происходит. Если клиента не обслуживают на государственном языке там, где это необходимо, то человека, нарушившего закон, наказывают штрафом от 35 до 280 евро", — рассказал Вестурс Разумовскис, руководитель Рижского отделения Департамента государственного языкового контроля.

Существует даже специальное приложение для мобильных телефонов. Если в магазине, например, продавец вам ответил не на государственном языке, можно тут же отправить жалобу в департамент.

Называется приложение "Друг языка". И здесь не только жалобы. Несколько раз штрафовали и местный кинотеатр — за переизбыток картин на русском языке. Владельцы кинотеатров жалуются, что в Даугавпилсе люди фильмы на госязыке почти не смотрят.

Хозяин популярнейшей в Риге буфетной Имант Курсиш вешает новое меню — на латышском и русском языках. Говорит, что в заведение заходила языковая полиция, но повода для штрафов не нашла. И граненые стаканы, и стеклянные колбы с томатным соком из трехлитровых банок — все это должно отсылать рижан к советскому прошлому.

Это тот случай, когда прошлое здесь не проклинают, а вспоминают с улыбкой и ностальгией. "Это реально ностальгия по прошлому, по молодости", — сказал Курсиш.

Здесь на стенах портреты Гагарина, здесь все вместе — и латыши, и русские — отмечают день рождения Владимира Высоцкого. И слушают его песни, которые звучат из старых рижских Spidola.

Сосиски, огурчики, бутерброды с селедкой и знаменитый пивной "ерш" с водкой в девять градусов, который и дал название кафе-буфету. Под кружку этого бодрящего напитка здесь легко находится общий язык и решаются межнациональные проблемы, а у рижского поэта Владимира Решетова еще и рождаются новые рифмы.

Но в Латвии много и тех, кто убежден: пытаться сохранять русскую культуру и язык в рижских пивных — последнее дело. Известный правозащитник Александр Гапоненко делает это на митингах и за решеткой. Недавно в следственном изоляторе Риги отсидел 4 месяца.

"Причиной этому было заявление нашего депутата, печально известного Эдвина Шноре, который назвал всех русских "вшами" в Латвии. Я выступал против, я не согласен с этим определением и публично об этом говорил. И он на меня обиделся и написал заявление в полицию, что я плохой человек и меня надо посадить. И меня за это посадили", — сказал Гапоненко.

В деле фигурирует поездка Гапоненко в Москву на выборы президента России в качестве наблюдателя.

Латвийским спецслужбам мерещится повторение донбасского сценария. А тут еще недавно BBС сняла провокационный фильм про Латгальскую народную республику: как в русскоязычном Даугавпилсе сепаратисты захватывают власть. Британские кинематографисты верно подметили проблемы русскоязычных. Немного, правда, ошиблись, назвав русских латгальцами. Завершили все небольшой ядерной войной. От такой страшилки латвийским властям крышу совсем снесло.

Член Русского союза Латвии Евгения Крюкова ведет нас на старообрядческое кладбище Даугавпилса. Когда эти земли восточной Латгалии принадлежали Речи Посполитой, сюда начали перебираться противники никоновских реформ. Здесь надгробия и кресты XVII-XVIII веков.

Перед Отечественной войной 1812 года по указу Александра I строится мощная каменная крепость. На ее воротах до сих пор висят двуглавые орлы. В конце XIX столетия Динабург переименовали в Двинск. Здесь проходила черта оседлости и жили более 30 тысяч евреев, 20 тысяч русских и только около тысячи латышей.

После Октябрьской революции Двинск вошел в состав Латвийской ССР. После ее разгрома германо-латышско-литовскими войсками в 1920 году город становится Даугавпилсом — частью независимой Латвии. Но это по-прежнему русскоязычный город.

Сейчас он переживает не самые лучшие времена. Крупнейший в Советском Союзе завод химического волокна закрыли и сносят за ненадобностью. Зато факельные шествия в День независимости Латвии в Даугавпилсе власти стараются проводить наиболее торжественно и пафосно. "И привлекают русских детей, причем организовано это школой", — отметила Евгения Крюкова.

Но не все так плохо. Местные власти, как ни стараются, не могут закрасить красную звезду на памятнике погибшим воинам Великой Отечественной войны. Ее стирают, а она появляется снова и снова.

Текст: "Вести недели"

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