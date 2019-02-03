Павел Кулижников снова выиграл забег на 500 метров на Кубке мира

В норвежском Хамаре проходит этап Кубка мира по конькобежному споту. Как и накануне Павел Кулижников выиграл забег на 500 метров.

В воскресенье Павел пробежал пятисотку за 34,786 секунды. На втором месте еще один российский спринтер Роман Мурашов — 34,829. Третьим стал спортсмен из Южной Кореи Чун Хо Ким. Виктора Муштаков занял десятое место.

Накануне Кулижников также победил на дистанции 500 метров. Мурашов был восьмым, а Муштаков был дисквалифицтрован.