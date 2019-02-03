Рубиконовцы облили краской посольство Италии в Афинах

Анархисты из "Рубикона" облили краской здание посольства Италии на улице Секери в центре Афин и скрылись. После этого один из лидеров группировки написал пост Facebook, что эта акция проведена в знак солидарности с итальянскими товарищами, которых притесняют власти.

Полиция ищет злоумышленников.

С 2009 года "рубиконовцы", объединившиеся на фоне экономического кризиса в Греции, совершили сотни нападений на различные офисы и представительства. 7 января они облили краской пост охраны на паркинге посольства США.

21 октября 2018 года анархисты, вооруженные кувалдами, напали на посольство Канады. 22 июля – облили краской здание МИД Греции.

Полиция не раз задерживала правонарушителей, но к суду они так и не привлекались, передает ТАСС.