Попытка свержения Мадуро: Вашингтон хочет раскачать армию

Помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон никогда не был замечен в излишней любви к человечеству, но именно он и именно сейчас активно хлопочет о доставке гуманитарной помощи Венесуэле. Да так, что за Болтоном не поспевает Международный комитет Красного Креста.

Но некий груз, судя по данным из соцсетей, уже перебрасывается. В небе Колумбии, граничащей с Венесуэлой, заметили транспортники американских ВВС — как минимум три C17 что-то привезли в аэропорт Боготы. А на самой границе Колумбии и Венесуэлы активно передвигается бронетехника.

По словам автора, съемка сделана в районе колумбийского города Кукута — в 18 километрах от границы с Венесуэлой. На другом видео из этих мест — как раз неподалеку от пограничного моста Симона Боливара через реку Тачира — даже слышна стрельба .

В этот же колумбийский город Кукуту неожиданно прилетал командующий Южным объединенным командованием США адмирал Крейг Фаллер. Вместе с колумбийскими генералами он — как сообщается — осмотрел границу Колумбии с Венесуэлой.

"Естественно, возникают вопросы, зачем это вдруг высокопоставленный американский военный нашел время, чтобы проинспектировать границу. Все это вызывает тревогу относительно того, какие планы вынашивают в отношении Венесуэлы", — сказал Владимир Заемский, посол РФ в Венесуэле.

В блокноте было написано: пять тысяч военных в Колумбию. Гадать, показал ли Болтон эту запись случайно или намеренно, особого смысла нет, ведь Америка фактически напрямую угрожает Венесуэле военным вторжением.

Вашингтон явно выжидает, когда подействует наброшенная на Венесуэлу санкционная удавка. Счета государственной нефтяной компании PDVSA и Центробанка в США заблокированы, контрагенты начинают отказываться от черного золота Венесуэлы, опасаясь попасть под американские санкции.

А настоящее золото страны — в слитках стоимостью больше миллиарда долларов, которое хранилось в банке Великобритании, — Лондон выдавать Николасу Мадуро просто отказался. Только Хуану Гуайдо, человеку, о существовании которого многие венесуэльцы недавно даже не подозревали, но который стал называть себя президентом Венесуэлы. По звонку из Вашингтона. В буквальном смысле.

Сын летчика и учительницы, он родом не из столицы. Метис. По первому образованию — горный инженер. 35-летнему Гуайдо создают имидж простого человека из народа.

Западные СМИ пишут, что Гуайдо с трудом выучился в Каракасе, — не хватало денег. Но это не помешало ему отправиться в столицу США и получить и американское образование в Университете имени Джорджа Вашингтона. Гуайдо стал магистром госуправления, а его куратором был высокопоставленный венесуэльский чиновник, которого выгнал с работы Уго Чавес.

По данным американского журналиста Дэна Коэна, Гуайдо и еще четверо студенческих лидеров летали в Белград и участвовал в специальных тренингах сербской радикальной организации "Оплот", активисты которой свергали Слободана Милошевича.

После развала Югославии "Оплот" на деньги американских фондов, близких ЦРУ, пришел в Грузию, на Украину и в Венесуэлу — так символ сербской ячейки (сжатый кулак) перекочевал за тысячи километров на логотип молодежной оппозиции в Каракас и немного видоизменился — кулак стал открытой ладонью, а "Оплот" превратился в "Сопротивление". Начинали с ненасильственных методов — эпатажной демонстрации зада полицейским — затем перешли к силовым.

Вот Гуайдо во время столкновений в Каракасе в 2014 году, которые привели к гибели 43 человек. Коктейли Молотова, баррикады из горящих покрышек. Сейчас видео из его Twitter удалено, так как не вяжется с образом мирного борца за демократию. А страницу Гуайдо в "Википедии" правили уже более трех десятков раз.

Поперек улиц протестующие натягивали металлический тросы — как ловушки для полицейских. В результате гибли мотоциклисты, им отрезало головы. Гуайдо все отрицал. После кровавых протестов на лидеров оппозиции, к которым Гуайдо тогда не относился, завели уголовные дела, некоторым удалось бежать. Сейчас оба — в Вашингтоне, их принимают в Белом доме. Карлоса Веккио даже провозгласили послом Венесуэлы в США.

Ситуация — экзотичная. Веккио — официально признанный Госдепом посол без посольства, ведь дипмиссия Венесуэлы, расположенная в здании в историческом центре Вашингтона, по-прежнему верна Мадуро. Возле посольства и перед Белым домом прошли митинги левых и антивоенных движений под лозунгом "Руки прочь от Венесуэлы!"

Главная задача Вашингтона сейчас — раскачать армию, а потому в эфире CNN бывшие венесуэльские военные, живущие за пределами Венесуэлы, призывают Трампа дать оружие для борьбы, а в NYT — статья Гуайдо, в которой он намекает, что ведет секретные переговоры с военными. Но пока — лишь один перебежчик — генерал ВВС. Остальные на фоне беспрецедентного давления и вмешательства США демонстрируют поддержку действующей власти.