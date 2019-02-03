Фигуристка Александра Трусова выиграла юношеский чемпионат России

На проходящем в Перми чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров разыграны медали в одиночном разряде у девушек. Золотая медаль досталась Александре Трусовой.

Александра получила по сумме двух прокатов – короткой и произвольной программ 233,99 балла. Серебро у Алены Косторной — 230.79. На третьем месте Анна Щербакова (223,97).

В декабре на взрослом чемпионате страны тройку призеров составили эти же спортсменки. Победу тогда одержала Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова, а бронза досталась Аленой Косторной.