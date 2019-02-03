В Ираке подорвался на мине автобус с паломниками

Рядом с иракским Баладом подорвался на мине автобус с паломниками.

Несколько человек погибли, есть пострадавшие. Экстренные службы срочно доставили раненых в больницы, к месту происшествия направились органы безопасности.

Паломники ехали к шиитскому мавзолею имама Мухаммада ибн Хади, передает РИА Новости.