Венесуэла намерена расширять сотрудничество с Россией

Правительство Венесуэлы не намерено сокращать сотрудничество с российскими компаниями из-за политического кризиса в стране, а, наоборот, планирует расширять их, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Выступая на брифинге для российской прессы в воскресенье, 3 февраля, она таким образом прокомментировала заявления представителей оппозиции, которые поделились планами сократить сотрудничество с РФ.

На это Родригес сообщила, что у правительства страны планы противоположные, и она накануне обсуждала их с представителями российских компаний.

Вице-президент заявила также, что Венесуэла не приемлет заявлений президента США Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве в ситуацию в стране. Их подоплекой является желание овладеть богатыми ресурсами Венесуэлы, считает Родригес.

Она выразила уверенность в том, что правительство Венесуэлы способно разрешить политический кризис без вмешательства извне, мирным путем и в соответствии с конституцией. "Суверенитет не обсуждается, суверенитет защищается", — приводит ее слова ТАСС.