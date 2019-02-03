"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" благодаря хет-трику Агуэро

В центральном матче 25 тура английской премьер-лиги в Манчестере на стадионе "Иттихад" встречались чемпион страны "Манчестер Сити" и лондонский "Арсенал". Хозяева поля одержали победу 3:1 благодаря хет-трику Серхио Агуэро.

Первая атака "горожан" стала результативной. Эмерик Ляпорт навесил в штрафную гостей, а выпрыгнувший Агуэро нанес точный удар головой. Вскоре Ляпорт поразил ворота сам, но его гол был отменен из-за положения "вне игры". Зато другой французский защитник, но уже в составе "Арсенала" — Лоран Косьельни забил хозяевам по всем правилам.

Ничейный счет продержался почти до перерыва. Пока Серхио Агуэро не замкнул простел Рахима Стерлинга. Во втором тайме аргентинец забил третий гол. Мяч попал Агуэро в руку и потом залетел за линию ворот. Но арбитр засчитал взятие ворот.

"Манчестер Сити" победил 3:1, набрал 59 очков и продолжает преследовать лидера – "Ливерпуль", у которого 61 очко и матч в запасе. "Арсенал" с 47 очками отступил на шестое место, пропустив вперед "Манчестер Юнайтед".