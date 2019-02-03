Екатерина Конева выиграла соревнования в тройном прыжке на "Русской зиме"

В Москве прошел традиционный легкоатлетический турнир "Русская зима". Екатерина Конева одержала победу в соревнованиях в тройном прыжке.

Чемпионка мир 2015 года в помещениях Екатерина Конева в своей лучшей попытке прыгнула на 14,67 метра. В беге на 400 метров с барьерами Антонина Кривошапка показала лучший результат сезона в мире 51,86 секунды

Ирина Иванова с результатом 4,50 метра победила в прыжках с шестом. Мария Аглицкая стала лучшей в беге на 60 метров с барьерами, пробежав за 8,05 секунды. В прыжках в длину первой стала Елена Соколова (6,58 метра). Анна Авдеева победила в толкании ядра; 17,37 метра. Кристина Сивкова выиграла финальный забег на 60 м (7,20 секунды), Александра Гуляева оказалась лучшей в беге на 800 м (1 минута 59,37 секунды).