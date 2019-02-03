Самолет с россиянами экстренно сел в Будапеште из-за задымления

Российский самолет, выполнявший рейс Белград – Москва, экстренно приземлился в Будапеште. Пострадавших нет.

Агентство "Интерфакс" сообщает, что после вылета на борту лайнера Airbus возник запах дыма. Командир экипажа принял решение о посадке в ближайшем аэропорту. В настоящее время пассажиры находятся в воздушной гавани Будапешта, им обеспечено питание. Они отправятся в Москву резервным бортом.