В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи в размере $25,5 миллиона

В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 33,4 миллиона канадских долларов (25,5 миллиона долларов США). Об этом СМИ сообщили представители компании OLG, проводящей розыгрыш.

Как уточняется, выпавшие номера – 4, 16, 25, 29, 30 и 48. Бонус-число – 12. Известно, что выигрышный билет приобрел житель города Оуэн-Саунд в провинции Онтарио.

Также был разыгран "утешительный" приз в размере 1 миллиона канадских долларов (760 тысяч долларов США). Он достался жителю города Садбери, также находящегося в провинции Онтарио.

По правилам канадских национальных лотерей, чтобы получить приз, необходимо предъявить выигрышный билет организаторам. Имя победителя станет достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 миллиона канадских долларов (тогда 49,5 миллиона долларов США) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года, передает ТАСС. В период с 2015 по 2018 год в Канаде были зафиксированы еще несколько джекпотов в другую популярную лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей составила порядка 46 миллионов долларов США.