Число мигрантов, погибших при крушении лодки на Багамах, выросло до 28

Около Багамских островов потерпела крушение моторная лодка с мигрантами, следовавшая из Гаити. Погибли 28 человек. Ранее сообщалось о 16 погибших. Несколько тел было обнаружено спасателями, сообщает ТАСС.

Сотрудники береговой охраны Багамских островов и США спасли 15 человек. Часть из них госпитализирована.