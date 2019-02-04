В Энгельсе 30 тысяч жителей остались без холодной воды из-за аварии

В городе Энгельсе Саратовской области порядка 30 тысяч жителей остались без воды из-за понижения давления холодного водоснабжения в связи с аварией, произошедшей на сетях водоканала. О происшествии сообщает ГУ МЧС России по региону.

Как уточняется, сообщение о понижении давления холодного водоснабжения в Энгельсе поступило на пульт вечером в воскресенье, 3 февраля. Причина – проведение аварийно-ремонтных работ по адресу улица 148 Черниговской дивизии, дом №14.

В зоне отключения оказались 500 частных и 100 многоквартирных домов (в них проживают 30 тысяч человек), а также два детских сада. Восстановительные работы осуществляют специалисты МУП "Энгельс-Водоканал", для населения организован подвоз питьевой и технической воды.

Планируется устранить аварийную ситуацию до 8 часов утра по местному времени (7:00 по времени Москвы) 4 февраля.

В связи с аварией детские сады №№ 58 и 76 не будут принимать детей. При необходимости всех желающих на один день перераспределят в ближайшие детские сады, передает РИА Новости.

В настоящее время температура воздуха в Энгельсе минус 11 градусов.