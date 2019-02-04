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4 февраля 201900:26

Нападающий "Манчестер Сити" Агуэро признался, что забил мяч рукой

EPA

"Манчестер Сити" обыграл в матче 25 тура английской премьер-лиги лондонский "Арсенал" с результатом 3:1. Все три мяча на счету аргентинского легионера "Сити" Серхио Агуэро. При этом третий мяч, нападающий забил рукой.

На 61 минуте Рхим Стерлинг прострелил вдоль ворот "Арсенала". Мяч угодил в руку падающего Агуэра и после этого пересек линию ворот. Тем не менее лишенный возможности пересмотреть спорный эпизод судья Мартин Аткинсон гол засчитал.

Сам Серхио Агуэро после игры признал, что сыграл рукой. "Я думал, что мяч попа мне в грудь, но пересмотрев момент понял, что было касание руки", — заявил Серхио Агуэро.

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