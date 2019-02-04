Найден пропавший самолет, на котором летел футболист Сала

На дне Ла-Манша найдены обломки самолета, на котором из Франции в Уэльс летел новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала. Тела футболиста и пилота пока не обнаружены.

Поисковая бригада после нескольких дней работ обнаружила обломки самолета. Таким образом, можно говорить, то причиной исчезновения воздушного судна стала авария. Шансы Салы и летчика остаться в живых близки к нулю.

28-летний аргентинец Эмилиано Сала был приобретен "Кардифф Сити" у "Нанта" за 18 миллионов евро. Эта сделка стала рекордной для валлийцев. В ночь на 22 января Эмилиано вылетел в Кардифф на малогабаритном самолете. Вскоре связь с бортом была потеряна.

