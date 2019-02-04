В Москве двое мужчин и женщина отравились угарным газом от заведенного автомобиля

В гараже на Краснобогатырской улице в Москве двое мужчин и одна женщина отравились угарным газом от заведенного автомобиля. Их тела были обнаружены сотрудниками столичного ГУ МВД.

Предполагается, что все трое употребляли спиртные напитки, передает ТАСС.