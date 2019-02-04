Джастин Трюдо и Хуан Гуайдо обсудили вопросы международной помощи Венесуэле

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо побеседовал по телефону с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. Обсуждались вопросы помощи Венесуэле со стороны международного сообщества. Такая информация появилась в сообщении, распространенном пресс-службой главы правительства Канады. Гуайдо и Трюдо подчеркнули важность проведения свободных и справедливых президентских выборов в Венесуэле.

Джастин Трюдо поблагодарил лидера оппозиции за его мужество, пообещав поддержку со стороны Канады. Как отметил Трюдо, 4 февраля в Оттаве состоится внеочередное заседание Группы Лимы, на котором планируется рассмотрение вопросов оказания международной помощи народу Венесуэлы, в том числе поставок гуманитарной помощи. Гуайдо также поблагодарил премьер-министра Канады за поддержку со стороны Оттавы, передает ТАСС.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. За два дня до этого Верховный суд Венесуэлы аннулировал его назначение на пост спикера парламента. 23 января США, а затем страны Группы Лимы (кроме Мексики, Организация американских государств и ряд других стран признали Хуана Гуайдо временным главой государства. 28 января Соединенные Штаты Америки ввели санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA, а позднее передали Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках Штатов.

26 января страны Европы, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Франция и Нидерланды, заявили, что готовы признать Хуана Гуайдо временным президентом, если в течение восьми дней Николас Мадуро не объявит о проведении выборов. Мадуро поддерживают Россия, Белоруссия, Турция, Иран, Китай, Боливия, Куба, Никарагуа и Сальвадор. Генеральный секретарь ООН призвал к диалогу для разрешения сложившейся ситуации.