Встреча Трампа с Кимом уже назначена: идет обсуждение деталей

Встреча президента США Дональда Трампа с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном уже назначена, и в ближайшие дни будет объявлено о дате и месте проведения саммита. Об этом сообщил сам Трамп, уточняет РИА Новости.

В преддверии встречи спецпредставитель США по проблемам КНДР Стивен Бигун встретился с южнокорейским специальным представителем по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном. Стороны обсудили предстоящие переговоры с КНДР по поводу деталей саммита, включая и его повестку. Речь идет о ряде шагов по выполнению обязательств, достигнутых на предыдущей встрече лидеров в Сингапуре. Это денукреаризация Корейского полуострова, а также нормализация отношений США и КНДР. Однако Вашингтон считает, что Пхеньян не делает никаких шагов по ядерному разоружению. КНДР, в свою очередь, ждет, что США начнут выполнять достигнутые договоренности.

Как ожидается, 5 февраля Бигун встретится с заместителем председателя Северной Кореи Ким Ён Чхолем. Встреча произойдет на границе Южной Кореи и КНДР в переговорном пункте Пханмунджом.

По сообщениям некоторых СМИ, местом встречи Трампа и Ким Чен Ына может стать Вьетнам, однако посол Вьетнама в Москве эту информацию пока не подтверждает.