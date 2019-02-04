На Никитском бульваре в Москве горит жилой дом, погиб один человек

На Никитском бульваре в центре Москвы горит историческое здание 1912 года постройки. Это жилой дом, где находятся более ста квартир. Он находится по адресу: Никитский бульвар, 12. Кроме квартир, в здании расположены популярные кафе "ЖанЖак" и "Джон Донн".

Погиб один человек. Его тело найдено в квартире на шестом этаже.

С помощью спасательных капюшонов "Феникс" из огня спасены 6 человек.

С места ЧП эвакуируют людей: для этого МЧС запросило у городских властей автобусы. Также на месте происшествия находятся шесть карет скорой помощи, передает ТАСС.

В результате пожара пострадали три человека, один, получивший сильные ожоги – в тяжелом состоянии.

В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Известно, что пожар возник в одной из квартир на пятом этаже, затем перекинулся на шестой. Перекрытия постройки сделаны из дерева, поэтому пожарные опасаются дальнейшего распространения огня. Они обследуют квартиры, однако часть из них заперта. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.