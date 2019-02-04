Из горящего дома на Никитском бульваре эвакуированы 17 человек

Из горящего дома на Никитском бульваре в центре Москвы эвакуированы 17 человек, в том числе двое детей. Ранее были спасены 6 человек, для этого использовались капюшоны "Феникс".

Жертвой ЧП стал один человек – один из спасенных. Он был передан врачам, однако спасти его не удалось. Еще трое человек пострадали, состояние одного из пострадавших – тяжелое.

Уточнение по пожару в ЦАО по состоянию на 02:05https://t.co/oGzTcbQDdd — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) February 3, 2019

Пожар начался на пятом этаже, затем огонь перекинулся на шестой: в здании, построенном в 1912 году, деревянные перекрытия. Пожару присвоен второй (повышенный) уровень сложности.

В горящем доме – 100 квартир. В настоящее время открытое горение ликвидировано, передает ТАСС.

В районе горящего дома перекрыто движение. Водителей просят выбирать пути объезда.