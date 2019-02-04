"Лион" нанес поражение "Пари Сен-Жермен"

Дебют бывшего зенитовца Леандро Паредеса в составе "Пари Сен-Жермен" оказался неудачным. В матче 23 тура Лиги 1 "ПСЖ" потерпел первое поражение в чемпионате, уступив в гостях "Лиону" 1:2.

Парижане вышли вперед на девятой минуте после удара Анхеля Ди Марии. Гол аргентинца оказался тысячным с тех пор, как клуб был приобретен в 2001 году катарским финансовым объединением. Но развить успех чемпионы Франции не смогли. Напротив, преимущество перешло к "Лиону". Гостей выручал вратарь Альфонс Ареоля, но и он был бессилен против удара Муссы Дембеле на 34 минуте.

В начале второго тайма в ворота "ПСЖ" был назначен пенальти, который использовал капитан "Лиона" Набиль Фекир. Попытки парижан избежать поражения были пресечены хозяевами поля. Не помог "ПСЖ" и выход Паредеса на 79 минуте. "Пари Сен-Жермен" проиграл 1:2. Это поражение стало первым для чемпиона в нынешнем чемпионате. Беспроигрышная серия составила 21 матч.