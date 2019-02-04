Пожар в частном доме во Владивостоке: два человека погибли

Утром в понедельник, 4 февраля, во Владивостоке вспыхнул пожар в частном доме. В результате ЧП погибли два человека. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю.

Как уточняется, сообщение о пожаре в частном доме поступило на пульт утром в понедельник. К моменту прибытия пожарных пламя полностью охватило здание. Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

Сейчас огонь ликвидирован, ведется проливка конструкций, передает агентство "Интерфакс".

В тушении пожара участвовали 40 человек личного состава и семь единиц спецтехники.