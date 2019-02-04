Число жертв пожара в доме на Никитском бульваре выросло до 2, здание обрушивается

Число жертв крупного пожара в центре Москвы выросло до двух. Ранее сообщалось, что при пожаре в доме на Никитском бульваре погиб один человек.

Три человека пострадали, напоминает ТАСС. Из горящего дома спасены 42 человека, в том числе восемь детей, сообщает МЧС. Всего в здании находится сто квартир.

На данный момент:

В ходе тушения пожара были спасены 42 человека (из них 8 детей). — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) February 4, 2019

В настоящее время горят четвертый, пятый и шестой этажи. Огонь распространяется по деревянным перекрытиям. Здание начало обрушиваться: не выдерживают деревянные перекрытия.