В Мельбурне 240 человек были эвакуированы из высотки из-за пожара

В Австралии по меньшей мере 240 человек были эвакуированы из-за пожара, который вспыхнул в жилом высотном доме в Мельбурне. О происшествии сообщает национальный телеканал SBS, ссылаясь на пожарную службу города.

Как уточняется, огонь вспыхнул в 5 часов утра в понедельник (в 21:00 3 февраля по времени Москвы) и быстро распространился по нескольким этажам высотки. Спустя несколько минут после вызова на место ЧП прибыли пожарные расчеты – масштабное возгорание распространилось на внешнюю облицовку здания. Внутри 40-этажной башни горели этажи с 22 по 25, передает ТАСС.

Центр помощи для эвакуированных жителей здания был создан в мэрии Мельбурна. В результате пожара пострадал один мужчина – он отравился продуктами горения. Пострадавшего госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

В борьбе с огнем участвовали более 65 пожарных. В настоящее время выясняются причины случившегося.