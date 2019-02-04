НХЛ. "Монреаль" в овертайме обыграл "Эдмонтон"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге сыграно еще две встречи. Обе завершились с одинаковым счетом 4:3.

"Монреаль Канадиенс" принимал "Эдмонтон Ойлерз". Основное время матча завершилось вничью 363. Но в дополнительном периоде удача была стороне "Канадиенс", которые сумел забросить победную шайбу.

"Каролина Харрикейнс" принимала "Калгари Флоеймз". Гости сумели взять два очка в тяжелейшей борьбе 4:3. Выступающий за "Каролину" Андрей Свечников результативными действиями не отметился.