МЧС Москвы сообщает, что пожар в доме на Никитском бульваре локализован.

03:49 пожар локализован — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) February 4, 2019

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Огонь распространялся по деревянным перекрытиям, которые затем обрушились. Все жильцы дома были заблаговременно эвакуированы.

Спасены 42 человека, в том числе 8 детей. Погибли два человека, трое пострадали. Один из пострадавших получил тяжелые ожоги.

Здание, построенное в 1912 году, имеет историческую ценность. В нем расположены 100 квартир, а также два популярных кафе – "ЖанЖак" и "Джон Донн".