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Пожар в жилом доме в центре Москвы 24 минуты назад

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4 февраля 201903:51

Пожар в доме на Никитском бульваре локализован

МЧС Москвы сообщает, что пожар в доме на Никитском бульваре локализован.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Огонь распространялся по деревянным перекрытиям, которые затем обрушились. Все жильцы дома были заблаговременно эвакуированы.

Спасены 42 человека, в том числе 8 детей. Погибли два человека, трое пострадали. Один из пострадавших получил тяжелые ожоги.

Здание, построенное в 1912 году, имеет историческую ценность. В нем расположены 100 квартир, а также два популярных кафе – "ЖанЖак" и "Джон Донн".

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