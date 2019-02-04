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4 февраля 201904:25

На месте пожара в Астане найдены тела пяти детей

На месте пожара в столице Казахстана Астане были обнаружены тела пяти детей. Такие данные СМИ сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

Как уточняется, сообщение о пожаре в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома в Астане поступило на пульт в 2:34 4 февраля (23:34 3 февраля по московскому времени). Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожарные подразделения, прибывшие на место ЧП, локализовали и ликвидировали горение.

В ходе тушения огня были обнаружены тела пяти детей – 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Удалось установить, что, когда вспыхнул пожар, родители детей были на работе.

В борьбе с огнем принимали участие 21 человек и шесть единиц специальной техники.

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