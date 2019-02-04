В Сети появилось видео ночного пожара в центре Москвы

Очевидец опубликовал в видеохостинге YouTube кадры ночного пожара, вспыхнувшего в историческом здании в центре Москвы. Дом, в котором произошел пожар, жилой, в нем расположены сто квартир.

В настоящее время огонь локализован. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Погибли два человека, трое пострадали. 42 человека спасены, в том числе 8 детей.

Здание имеет историческую ценность. Огонь на этажи и лестничные клетки распространялся по деревянным перекрытиям, которые затем обрушились.