Гражданка Казахстана скончалась в самолете по пути из Дели в Алматы

В воскресенье, 3 февраля, гражданка Казахстана скончалась на борту самолета авиакомпании Air Astana, выполнявшего рейс Дели — Алма-Ата. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы аэропорта.

Как уточняется, 67-летняя пассажирка почувствовала себя плохо еще накануне вылета. Во время полета ее состояние резко ухудшилось, передает РИА Новости. Сотрудники медицинской службы международного аэропорта Алматы, прибывшие на воздушное судно, констатировали смерть.

По предварительным данным, у женщины было онкологическое заболевание.