Опасность миновала: жильцы дома на Никитском бульваре возвращаются в квартиры

Жильцы дома на Никитском бульваре возвращаются в свои квартиры. Речь идет о той части дома, которая не была затронута ночным пожаром. Открытого огня на месте ЧП нет, однако все еще присутствует задымление.

ТАСС сообщает, что квартиры в доме принадлежат, в частности, художнику Никасу Сафронову, актрисе Ингеборге Дапкунайте, певице Любови Казарновской. Пока неизвестно, пострадали ли эти квартиры.

Стало известно, что одна из квартир дома была выставлена на продажу на сайте агентства "ЦИАН". Двухкомнатная квартира на четвертом этаже оценена в 36,9 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в доме номер 12 на Никитском бульваре вспыхнул сильный пожар. Огонь распространился по деревянным перекрытиям. Часть их обрушилась. Тушение пожара осложняется и тем, что многие квартиры в доме были перепланированы.

Погибли два человека, судьба еще одного неизвестна. Пострадали три человека. 42 жильца, в том числе 8 детей, спасены.