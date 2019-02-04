В мире выявлено более 18 миллионов новых случаев заболевания раком в 2018 году
По итогам 2018 года зарегистрировано более 18 миллионов новых случаев онкологических заболеваний по всему миру. Около 9,6 миллиона человек скончались от болезни. Такие данные сообщает Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения РФ в докладе, приуроченном ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями. Этот день отмечается в мире 4 февраля, он был учрежден Международным союзом борьбы против рака, чтобы привлечь внимание мировой общественности к этой глобальной проблеме.
В Российской Федерации в 2018 году врачи выявили 617 тысяч новых случаев заболевания раком – этот показатель на 20 тысяч превышает показатель 2017 года. Всего в России на учете у онкологов состоит 3,63 миллиона человек, сообщает газета "Известия".
Как отмечает член правления Российского общества клинической онкологии, заслуженный врач России Владимир Моисеенко, чтобы изменить ситуацию, необходимо создать эффективную структурную модель онкологической службы, а также осуществить ее скорейшую функциональную интеграцию в единое информационное поле. По словам Моисеенко, за последние годы в несколько раз увеличился процент выявления рака на ранних стадиях. Сейчас это более половины случаев. Еще 10 лет назад злокачественные опухоли на ранних стадиях выявлялись в 15 процентах случаев.
Министерство здравоохранения России разработало и начало реализацию национального проекта "Здравоохранение". В него входит федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", сообщает РИА Новости. Ранее отмечалось, что за 6 лет на этот федеральный проект будет потрачено около 1 миллиарда рублей.
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