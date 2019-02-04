Пожар в доме на Никитском бульваре полностью ликвидирован

В МЧС сообщили, что пожар, вспыхнувший в доме на Никитском бульваре в ночь на 4 февраля, полностью ликвидирован.

05:09 пожар ликвидирован — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) February 4, 2019

Пожар начался около полуночи. В старинном, дореволюционной постройки доме находятся 100 квартир. Огонь быстро распространялся по деревянным перекрытиям, пожару присвоили второй уровень сложности. Тушение затрудняло и то, что многие квартиры были перепланированы.

Из огня спасены 42 человека, в том числе 8 детей. Погибли два человека, трое пострадали. Судьба еще одного человека неизвестна.